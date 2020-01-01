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Everything

Мгновенный поиск файлов и папок по их именам.


Everything

  • Маленький установочный файл

  • Простой и понятный интерфейс

  • Быстрое индексирование

  • Мгновенный поиск по именам

  • Минимальное потребление ресурсов

  • Простой обмен файлами с другими пользователями

  • Обновление в реальном времени

  • Ещё...


Загрузить Everything 1.4.1.992

Устанавливаемая Устанавливаемая 64-бит
Портативная (Zip) Портативная (Zip) 64-бит
легкий Устанавливаемый легкий Устанавливаемый 64-битный

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