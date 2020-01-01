Everything
Мгновенный поиск файлов и папок по их именам.
Маленький установочный файл
Простой и понятный интерфейс
Быстрое индексирование
Мгновенный поиск по именам
Минимальное потребление ресурсов
Простой обмен файлами с другими пользователями
Обновление в реальном времени
Загрузить Everything 1.4.1.992Устанавливаемая Устанавливаемая 64-бит Портативная (Zip) Портативная (Zip) 64-бит легкий Устанавливаемый легкий Устанавливаемый 64-битный
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