Everything

Мгновенный поиск файлов и папок по их именам.

Маленький установочный файл

Простой и понятный интерфейс

Быстрое индексирование

Мгновенный поиск по именам

Минимальное потребление ресурсов

Простой обмен файлами с другими пользователями

Обновление в реальном времени

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Загрузить Everything 1.4.1.992

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